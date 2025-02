Filha de Will Smith tieta Milton Nascimento: 'Sem palavras'

A cantora Willow Smith, filha do ator Will Smith, surpreendeu os fãs ao compartilhar registros de um encontro com Milton Nascimento. A artista publicou as fotos em seu perfil no Instagram na noite do último sábado, 1º, mostrando-se emocionada ao lado do ícone da música brasileira.

Willow aparece acompanhada de Milton e da cantora de jazz Esperanza Spalding. O trio trabalhou junto no álbum Milton + Esperanza, lançado em agosto de 2024. O disco concorreu ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, mas acabou perdendo para Portrait, de Samara Joy.

Willow, que também concorreu ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Música Alternativa com Empathogen, legendou a publicação com um breve "Sem palavras", mostrando sua admiração pelo artista brasileiro.