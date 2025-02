Bianca Censori: quem é a esposa de Kanye West que apareceu nua no Grammy?

Antes disso, Censori já explorava o mundo do design com sua própria marca de joias, a Nylons Jewellery, e planeja lançar sua própria linha de moda ainda em 2025, com apresentações previstas para as semanas de moda de Nova York e Los Angeles.

Casamento e estilo polêmico

Bianca Censori e Kanye West oficializaram a união em dezembro de 2022, em uma cerimônia discreta. Desde então, a arquiteta tem sido figura constante ao lado do rapper, sempre com looks ousados e, muitas vezes, minimalistas ao extremo. Seu estilo provocador, frequentemente composto por peças transparentes ou reveladoras, costuma ser atribuído à influência direta de Kanye.

O casal já enfrentou rumores de separação em outubro de 2024, mas até o momento não houve confirmação oficial.

Polêmicas e controvérsias

Além das escolhas fashionistas de Censori, seu nome também esteve envolvido em polêmicas recentes. Em 2024, a arquiteta foi mencionada em um processo judicial movido por ex-funcionários de Kanye West, que alegaram que ela teria enviado conteúdos pornográficos para um grupo de trabalho, incluindo um menor de 14 anos. A acusação está relacionada ao suposto desenvolvimento de um estúdio de pornografia vinculado à Yeezy, algo que jamais foi esclarecido publicamente pelo casal.