'BBB 25': Diego Hypolito alfineta brothers e diz que 'as pessoas são muito infantis'

Diego aproveitou o momento para ironizar a postura de alguns colegas e desabafar sobre sua situação no jogo. "Pode ficar tranquila que eu entendo. Terceira semana que eu tô... Sai pro paredão. Eu entendo que qualquer coisa que a gente fala aqui, as pessoas são muito infantis, elas não conseguem interpretar, né?", afirmou.

Na sequência, reforçou a crítica: "Todo mundo criança, porque a gente está na quarta série".

A conversa aconteceu após a formação do terceiro Paredão da temporada, que colocou Diego e Daniele, além de Gracyanne e Giovanna, na berlinda. A formação começou na quarta-feira, 29, quando Eva e Renata foram imunizadas ao atenderem o Big Fone. No dia seguinte, Gabriel e Maike venceram a Prova do Líder e indicaram três duplas para a Mira do Líder: Mateus e Vitória, Diego e Daniele e Aline e Vinícius.

No sábado, 1º, Aline e Vinícius conquistaram a Prova do Anjo e decidiram imunizar Guilherme e Delma. Na sequência, os líderes Maike e Gabriel escolheram Diego e Daniele para o Paredão. No Confessionário, Gracyanne e Giovanna e Diogo e Vilma foram os mais votados e, juntas, decidiram puxar Aline e Vinícius para disputar a Prova bate-volta.

Na prova, que exigia sorte, Diogo e Vilma e Aline e Vinícius conseguiram se salvar, deixando Diego, Daniele, Gracyanne e Giovanna na disputa pela permanência no reality.

Nesta semana, a dinâmica tem um diferencial: apenas um dos eliminados sairá definitivamente do jogo, enquanto seu parceiro será enviado ao Quarto Secreto, retornando depois de alguns dias com imunidade e informações privilegiadas. O resultado será anunciado na terça-feira, 4.