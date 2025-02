Quem é Bruno Mezenga no The Masked Singer Brasil? personagem é desmascarado

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil, em homenagem aos 60 anos das novelas da Globo, traz mascarados inspirados em personagens icônicos de novelas se enfrentando em duelos musicais. As dançarinas Sheila Mello e Scheila Carvalho, do grupo É o Tchan!, Sandra Annenberg e Cacau Protásio já foram desmascaradas no programa.

Confira aqui