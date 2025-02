Grammy 2025: Milton Nascimento publica fotos ao lado de Esperanza Spalding antes de cerimônia

O cantor Milton Nascimento já está na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia do Grammy neste domingo, 2. O mineiro concorre na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz por Milton + esperanza, trabalho feito em parceria com a artista norte-americana Esperanza Spalding.

Pouco antes do início do evento, o cantor publicou registros ao lado de Esperanza em seu perfil oficial no Instagram. As fotos foram tiradas pelo filho de Milton, Augusto Nascimento.

Na última segunda, 27, o artista embarcou para os Estados Unidos e pediu a torcida dos fãs. O artista mineiro se aposentou dos palcos em 2022, mas em 2024 colaborou com a jazzista norte-americana no que definiu como seu "provável último álbum" ao jornal The New York Times.