'Vou assaltar a geladeira. Vou roubar comida', diz Delma no BBB 25

Joselma, mais conhecida como Dona Delma, está novamente na Xepa do BBB 25 e se revoltou com a falta de comida do grupo. Neste sábado, 1º, Aline e Vinícius e Diego e Daniele Hypolito fizeram as compras da Xepa, mas tiveram dificuldade para comprar alimentos suficientes para todos.

"As coisas estavam muito caras", reclamou o ex-ginasta. Horas antes, Delma já havia pedido para que os colegas não a deixassem com fome e brincou sobre a possibilidade de levar todos para o Tá Com Nada (punição em que os brothers precisam lidar apenas com itens básicos na casa).

"Eu vou assaltar a geladeira. Eu vou roubar a comida. Tudo menos eu ficar com fome, pelo amor de Deus", pediu ela. "Amarra essa mulher", brincou Diego Hypolito.