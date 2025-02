'BBB 25': Gracyanne se revolta com produção do reality  e o motivo é curioso

A influenciadora Gracyanne Barbosa se revoltou com a produção do BBB 25 na madrugada deste sábado, 1º. O motivo, porém, foi curioso.

Em conversa com a irmã, Giovanna, Gracyanne reclamou do fato de apenas alguns participantes do reality receberem roupões. "O que custava dar um para cada um aqui?", questionou. "E a pantufinha também, né?", apontou Giovanna.

A influenciadora, então, disse que "parece que tudo é feito para que os participantes briguem". "Estou ficando p*** com esse BBB", disse ela, que sorriu logo em seguida.