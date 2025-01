Caso 'Diddy': Sean Combs traficou ao menos três mulheres, acusam promotores; entenda

Sean "Diddy" Combs traficou ao menos três mulheres, de acordo com promotores. Nesta quinta-feira, 30, uma nova acusação formal contra o artista foi apresentada.

De acordo com os promotores, ele transportou, junto com profissionais do sexo, três vítimas pelos Estados Unidos e por outros países. Em setembro do ano passado, o magnata da música já havia sido acusado de traficar uma mulher.

Diddy, que está preso desde setembro de 2024, é acusado de conspiração para cometer extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição. Os promotores alegam que Combs usou a gravadora Bad Boy Entertainment para cometer os crimes e abusar sexualmente das suas vítimas.