Marianne Faithfull, cantora, atriz e ex-namorada de Mick Jagger, morre aos 78 anos

Além disso, foi protagonista de filmes como A Garota da Motocicleta (1968). Nos anos 2000, fez parte do elenco de Maria Antonieta e Irina Palm.

Ela ficou famosa também por ter namorado Mick Jagger nos anos 60. Os hits You Can’t Always Get What You Want e Wild Horses, dos Stones, são duas das canções com letras inspiradas nela.

O último disco de estúdio de Marianne foi She Walks in Beauty, de 2021, com repertório voltado para o spoken word, homenageando poetas como John Keats e Lord Byron.