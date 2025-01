Karla Sofía Gascón quebrou as regras do Oscar? Entenda regulamento da academia sobre campanhas

Mas afinal, quais são as regras da Academia relacionadas às campanhas do Oscar? O regulamento, intitulado "AWARDS CAMPAIGN PROMOTIONAL REGULATIONS FOR THE 97TH ACADEMY AWARDS", detalha o que os profissionais envolvidos nas produções concorrentes podem e não podem fazer durante a campanha.

"Membros, estúdios cinematográficos e indivíduos diretamente associados a um filme elegível devem estar atentos ao impacto que suas falas públicas podem ter, de forma direta ou indireta, na promoção de um filme, desempenho ou conquista, assim como no processo de premiação", afirma o documento.

O item 4, intitulado "SOCIAL MEDIA", reflete a postura esperada dos artistas indicados ao Oscar. Segundo o regulamento, os profissionais não podem:

- Declarar decisões, preferências ou estratégias de votação.

- Incentivar ou desencorajar membros a votar por qualquer filme, atuação ou conquista.

- Referenciar um filme atendendo, não atendendo ou superando os requisitos de elegibilidade do Oscar, como Padrões de Inclusão ou limiares de distribuição em cinemas.