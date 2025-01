Ivete Sangalo vai levar carnaval para o 'BBB 25' em festa neste sábado, 1º

Na festa do próximo sábado do BBB 25, os brothers poderão assistir ao show de Ivete Sangalo, um dos maiores símbolos do carnaval. Ivete trará seu último lançamento, Energia de Gostosa, e outros sucessos recentes como Macetando e Cria de Ivete, que foram hits nos últimos anos.

A chegada da baiana na casa será em cima de uma moto, para relembrar sua entrada triunfal no show do Maracanã em 2006, na gravação de seu DVD. Ivete é figurinha carimbada no reality e já se apresentou diversas vezes. Na última edição, ela surpreendeu ao pedir para ser derrubada por Beatriz Reis e brincou muito com os participantes.

A festa deste sábado trará referências dos carnavais de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Após o show de Ivete, a festa ainda trará um clássico trio elétrico diretamente da Bahia. As praias cariocas estarão em uma parte do cenário, e São Paulo estará presente do outro lado da pista de dança.