Comentários sobre Camilla no 'BBB 25' geram debate sobre racismo

Durante um almoço especial do Big Fone no BBB 25, Renata e Maike fizeram comentários sobre Camilla, que foram apontados como um exemplo de racismo estrutural pela equipe da participante. O episódio provocou choro, discussões dentro do reality e notas de posicionamento das equipes envolvidas.

Tudo começou quando Eva atendeu ao Big Fone e escolheu seis participantes para um almoço especial comandado por Ana Maria Braga. Durante a refeição, os brothers e sisters debateram sobre o jogo e precisaram tomar decisões que afetariam os demais confinados.

Em determinado momento, ao discutirem quais participantes deveriam ficar amarrados por tempo indeterminado, Eva sugeriu separar Camilla e Thamiris, mas Renata ponderou que não fazia sentido amarrar pessoas do mesmo quarto. Foi então que Maike comentou que Camilla era responsável por cozinhar para a Xepa, e Renata concordou, afirmando que isso prejudicaria o grupo que dependia da Sister.