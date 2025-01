Carnaval no Rio terá anúncio dos vencedores do Oscar, diz presidente da Liesa

O carnaval deste ano terá celebrações em dobro. O feriado cairá no mesmo final de semana que a cerimônia do Oscar, que conta com uma indicação histórica de Ainda Estou Aqui e ocorre no dia 2 de março. Nesta quinta-feira, 30, o presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David, disse que o desfile na Sapucaí terá o anúncio dos vencedores.

A informação foi confirmada pelo presidente em entrevista ao gshow. Segundo David, a organização ainda está estudando a logística para dar notícias sobre o evento ao público. No dia, a Sapucaí receberá os desfiles da Unidos de Padre Miguel, Imperatriz, Viradouro e Mangueira.

"A nossa ideia, a grosso modo, é poder falar um pouquinho do que está acontecendo no Oscar para todo mundo que está ali, entendendo que somos o maior movimento cultural desse País", comentou o presidente da Liesa. David também citou que, independente do resultado do Oscar, também planeja outra homenagem com a prefeitura do Rio.