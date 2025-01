Madrugada no 'BBB 25' tem tensão entre Aline e Vinicius, choro de gêmeo e flertes

Só love

Aline e Diogo continuam trocando flertes pela casa e a sister se animou com o Show de Quarta.

Autoestima

Diego Hypolito desabafou com Gracyanne e a musa fitness elogiou o brother.

Confusos

João Pedro se preocupou com a eliminação de integrantes do seu grupo e foi consolado por Maike. Mais tarde, João Gabriel chorou no Quarto Fantástico com medo da sua estratégia não funcionar no jogo.