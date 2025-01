Isabelle Nogueira revela trauma familiar após 'BBB': 'Saí precisando de ajuda'

A revelação ocorreu no programa Divã da Lô, novo talk show apresentado pela comediante Pequena Lô. O trecho da conversa foi disponibilizado nas redes sociais, mas o episódio completo só vai ao ar no dia 5 de fevereiro, às 20h, no canal LIKE+, no YouTube.

Ainda na conversa, Isabelle afirmou que, aqueles que desejam entrar no programa, devem "fazer terapia antes". "Tem que se preparar e tem que se conhecer", disse.