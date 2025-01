Camila Coutinho se pronuncia após ser exposta na 'planilha dos influenciadores'

A "planilha dos influenciadores" viralizou durante a última semana nas redes sociais. Nela, influenciadores foram expostos por supostos agentes publicitários dentro do ambiente profissional. Uma das comentadas foi Camila Coutinho, que respondeu às acusações em postagens feitas no Instagram, nesta terça-feira, 29.

Camila foi citada algumas vezes no documento. As avaliações citavam comportamentos considerados "insuportáveis": "Não segue briefing, não respeita clientes, não respeita prazos". "Os resultados não são os melhores", citou outro. "Há influenciadores bem melhores do que ela".

Sobre as acusações, a influenciadora falou da importância da profissionalização do setor e evidenciou a necessidade do diálogo. "Fui criada para ser corajosa e enfrentar situações adversas e conversas difíceis [...] Interpreto este momento como uma grande oportunidade para refletir sobre como avançar ainda mais na profissionalização deste setor", disse.