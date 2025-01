'Nunca falei da vida de ninguém', diz Claudia Leitte sobre suposta polêmica com Ivete Sangalo

Um dos temas mais comentados nos últimos dias no universo do entretenimento envolve Claudia Leitte e Ivete Sangalo, duas das maiores estrelas do axé brasileiro. O burburinho começou quando internautas perceberam que ambas haviam deixado de se seguir nas redes sociais, reacendendo rumores de rivalidade entre as cantoras. A situação ganhou novos contornos com especulações sobre uma suposta ligação acalorada entre elas, que teria culminado no afastamento virtual.

No entanto, Fábio Almeida, empresário de Claudia Leitte e ex-empresário de Ivete, negou veementemente qualquer contato telefônico entre as artistas. Em entrevista ao portal BNews, ele esclareceu que a decisão de Claudia de bloquear Ivete nas redes sociais foi motivada pelo desenrolar de questões relacionadas a interações da cantora baiana. "Não houve essa ligação. Tudo se deu no âmbito das atitudes que Ivete tomou", afirmou.

