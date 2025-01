Marina Colasanti morre aos 87 anos; relembre a trajetória da escritora

A escritora Marina Colasanti morreu na manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro, aos 87 anos. A morte foi confirmada ao Estadão por amigos e editores da autora que tinha mais de 70 livros publicados.

O que aconteceu

Corpo de Marina será velado no Parque Lage, que serviu de casa para a sua família, quando chegou da Itália, em 1948. Ela era sobrinha da cantora lírica Gabriela Bezansoni, casada com o engenheiro e empresário Henrique Lage, que ergueu a casa que se tornou cartão postal da cidade do Rio de Janeiro.

Marina escreveu sobre a casa e a sua relação com os tios no livro "Vozes de Batalha" (Tusquets), de 2021.