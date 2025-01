Madrugada no 'BBB 25' tem risada polêmica e discussão sobre grosseria

A madrugada desta terça-feira, 28, no BBB 25 foi marcada por fortes emoções após o Sincerão. Na dinâmica, as duplas precisaram indicar um participante para "descartar" e atribuir a ele um adjetivo negativo. As escolhas acirraram os ânimos e movimentaram a casa, com os brothers passando horas em justificativas e ajustes de estratégias entre os grupos.

Pós-Sincerão

Após a dinâmica do Sincerão, Renata e Eva conversaram com Mateus e Vitória sobre a placa de Inconveniente que as dançarinas deram à atriz. Vitória explicou que a dupla votou nelas para tentar se salvar do Paredão e que não havia opções disponíveis.