Isabel Veloso fala sobre amamentar enquanto luta contra câncer: 'Me preparei muito'

"A gente tem se virado no que a gente consegue. Está dando super certo. Me preparei muito durante a gestação. Essa questão de amamentação, faço consultoria e tiro as minhas dúvidas. Ela tem me ajudado muito. Quinta-feira vem para a minha cidade para me ajudar no processo de amamentação, tornar um pouco mais fácil e tirar mais dúvidas. Estou muito ansiosa, era algo que esperei muito. Já era para ela ter vindo, mas como eu tive um parto de emergência, não deu."

Isabel, que foi diagnosticada em 2021 com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, precisou lidar com os sintomas da doença durante o pós-parto. Recentemente, a influenciadora compartilhou com seus seguidores o impacto dos sintomas em sua rotina.

"Estou sumida pelo cansaço, não da maternidade, mas da doença. Tosse e falta de ar estão demais, faz quatro dias que estou tendo febre e sudorese noturna. Hoje acordei e parecia que estava em uma piscina", relatou.

Apesar das dificuldades, Isabel garantiu que a recuperação da cesárea foi tranquila. "Estou bem em relação à recuperação do pós-parto. É só a questão dos meus sintomas, às vezes é difícil, é puxado, porque ainda não estou com meu tratamento. Ele ainda não chegou, então é tudo questão de tempo, né?", explicou.