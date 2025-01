Fernanda Torres marca presença em desfile da Chanel na Semana de Moda de Paris

A atriz Fernanda Torres marcou presença no desfile da Chanel realizado na manhã desta terça-feira, 28, durante a Semana de Moda de Paris de 2025. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, a brasileira esteve presente na primeira fileira do desfile de alta-costura ao lado do seu marido, o cineasta Andrucha Waddington.

No evento, Fernanda optou por um longo casaco preto fechado, que também funciona como um vestido. Feita em tweed, a peça contém detalhes em brancos que lembram flores e compõem o look.

Em entrevista à ELLE Brasil, a atriz revelou que esse é o primeiro evento de moda em Paris que ela participa. "Primeiro momento de relaxamento depois de muito trabalho", confessou, se referindo à extensa campanha ao Oscar - que ocorre no dia 2 de março.