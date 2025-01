Diego Hypolito e Edilberto discutem em intervalo do Sincerão do 'BBB 25'

Diego Hypolito e Edilberto protagonizaram uma discussão durante o intervalo do Sincerão nesta segunda-feira, 27, no BBB 25. Durante a dinâmica, os dois trocaram adjetivos: o ex-ginasta foi chamado de "incoerente", enquanto o dono de circo recebeu "vitimista".

Diego sugeriu uma conversa com Edilberto. "Eu, com certeza, com minha ética moral, eu ia conversar com você, porque eu quero ter meus laços limpos", afirmou ele.

O dono de circo, porém, se negou a conversar com o brother. "Respeito. Eu não vou morrer por causa disso", replicou Diego.