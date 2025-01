'BBB 25': Rodriguinho volta ao reality para fazer show; saiba mais

O cantor Rodriguinho, ex-participante do Big Brother Brasil, voltará a pisar no gramado da casa do reality, desta vez para realizar um show. Nesta terça-feira, 28, a Globo confirmou que o artista se apresentará no próximo Show de Quarta, marcado para esta quarta-feira, 29.

Na apresentação, o cantor estará acompanhado do irmão, Mr. Dan, e do filho mais velho, Gaab, ambos também cantores e compositores. Rodriguinho, que participou da última edição do reality, cantará sucessos da carreira, como Livre Pra Voar, Sorria e Melhor Eu Ir.

Em nota, o artista disse que sempre sonhou em se apresentar no programa. "De repente, eu me vi dentro da casa assistindo aos shows dos meus amigos. Vai ser uma sensação muito legal voltar ali naquele jardim, saber que eu estava lá no ano passado e olhar para as pessoas entendendo pelo menos um pouquinho do que está passando pela cabeça delas naquela hora", afirmou.