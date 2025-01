Maike critica Diego Hypolito no 'BBB 25': 'Não conheça seus ídolos'

O Big Fone foi atendido por Maike, que indicou os ginastas para a berlinda. No entanto, na madrugada de domingo, 26, Tadeu avisou os brothers de que a dinâmica estava anulada.

O representante comercial, que cumpriu o Castigo do Monstro junto de Gabriel Yoshimoto, deveria carregar a boneca Maria Eugênia o tempo todo, conforme estabelecido pela dinâmica. No entanto, ao correr para atender o Big Fone, ele deixou a boneca para trás, infringindo as regras do castigo.

A falha foi considerada uma infração gravíssima e resultou na perda de 500 estalecas para Maike, além de consequências imediatas para o jogo. "No texto do Castigo do Monstro, estava escrito: ‘Os dois castigados vão se vestir de Bambam (em referência a Kleber Bambam, ganhador da primeira edição do reality show) e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada.’ Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Por isso, o Big Fone está anulado!", explicou o apresentador.

Os efeitos do toque do Big Fone foram então cancelados: Maike e Gabriel perderam a imunidade que haviam conquistado e Daniele e Diego Hypolito, inicialmente enviados ao Paredão, tiveram suas indicações revertidas.

O Big Fone tocou novamente durante a edição de domingo. Camilla, dupla de Thamiris, foi quem atendeu o telefone da segunda vez. A dupla de irmãs ficou imune e indicou Edilberto e Raissa ao paredão.