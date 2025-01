Jin Young, astro do k-drama Sweet Home, virá ao Brasil para promover novo filme; saiba quando

Na trama, Dahyun interpreta Sun-ah, uma garota popular que divide a atenção de um grupo de meninos de uma escola particular. Jin Young vive o único entre os amigos que afirma não ter sentimentos por ela.

Dirigido por Cho Young-Myoung, A Menina dos Meus Olhos estreia no dia 13 de março no Brasil. O filme é distribuído pela Paris Filmes e pela Korean Film Festival (KOFF) no País.