Filho de Isabel Veloso tem alta e vai para casa após quase um mês na UTI

O pequeno Arthur, filho da influenciadora Isabel Veloso e do empresário Lucas Borbas recebeu alta neste domingo, 26, após passar 27 dias internado em uma unidade de terapia intensiva neonatal. O bebê nasceu em 29 de dezembro de 2024, com 32 semanas de gestação, devido à necessidade de antecipação do parto para que Isabel pudesse retomar o tratamento contra o câncer.

Nas redes sociais, o casal celebrou o momento. "Indo para casa. Obrigada, Jesus", escreveu Isabel nos Stories. Em entrevista à Quem, Lucas falou sobre a alegria de levar o filho para casa: "Só quem teve filho na UTI sabe o valor de cada grama. Ele está pesando 2,068 kg, se não me engano. Agora, indo para casa, é vida normal: bebê bem e família feliz. Nosso cuidado maior agora é com a Isabel".

Os desafios da maternidade