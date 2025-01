Emily Ratajkowski curte praia no Rio e diz que ama a cidade

A atriz e modelo britânica Emily Ratajkowski esteve no Brasil e curtiu as praias do Rio de Janeiro ao lado do filho, Sylvester, de três anos. Nas suas redes sociais, a atriz que participou de produções como Garota Exemplar, Easy e Sexy por Acidente escreveu em português uma declaração de amor à cidade: "Eu amo o Rio".

Emily passeou pelas praias e visitou pontos turísticos como a Pedra do Arpoador e o Cristo Redentor, usando uma roupa com a bandeira do Brasil.

A atriz, que já foi apontada como affair de Brad Pitt, ganhou popularidade ao participar da gravação dos clipes Blurred Lines, do cantor Robin Thicke, e Love Somebody, da banda Maroon 5.