Daniele Hypolito relembra problema de saúde no 'BBB 25': 'Quase morri'

Confinada na casa do BBB 25, Daniele Hypolito se lembrou de quando foi diagnosticada com pielonefrite, uma infecção nos rins que levou a sister a cinco internações entre março e agosto de 2023.

Ela conversava com Maike sobre a pressão que colocava sobre si mesma. "Relaxei um pouco só depois de 2023, que fiquei muito doente, aí comecei a olhar por outro lado também. Falei: ‘Cara, quase que morri, olha como a vida é um sopro’. Estava bem, trabalhando, comecei a ter um negócio que achei que era virose ou dengue, do nada tive uma infecção, por muito pouco não virou generalizada", contou ela.

Na época, Daniele falou com o Estadão e revelou que chegou a deixar um recado de despedida para o marido. "Meu marido estava com a minha mãe ao telefone via vídeo. Eu deixei um recado. Falei: amor, não esquece que eu te amo e fala pra minha família que eu os amo muito’", contou na época.