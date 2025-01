Dani Calabresa faz chá revelação e será mãe de um menino

A comediante Dani Calabresa revelou neste domingo, 26, o sexo de seu primeiro filho com o publicitário Richard Neuman, marido da artista. Em um vídeo postado no Instagram, o casal mostrou bastidores do chá revelação realizado para anunciar a notícia e se emocionou com a novidade.

"Nosso nenê é um menino", escreveu Calabresa. "Um irmãozinho para o Pingo", afirmou, referindo-se ao cachorro do casal. Na cerimônia, feita para familiares e amigos próximos, as cores usadas para representar o gênero masculino e o feminino diferiram das tradicionais - verde para menino e roxo para menina.

A decoração era temática e tinha diferentes representações de ursinhos no evento, representando o primeiro filho do casal. Famosos como a cantora Sandy e o cantor Tiago Abravanel marcaram presença na festa.