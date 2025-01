'BBB 25': Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, diz que atriz é perseguida

A atriz Vitória Strada, participante do Big Brother Brasil 25, enfrenta seu primeiro paredão no reality show ao lado do parceiro Mateus. A indicação, feita pelos líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, gerou descontentamento entre os fãs e levou o namorado da atriz, o ator Daniel Rocha, a se manifestar publicamente.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram e publicado por uma fanpage, Daniel afirmou que Vitória está sendo alvo de perseguição dentro da casa. "Tentaram ir para cima deles na semana passada e novamente nesta semana. Então, peço a todos os meus fãs, fãs da Vitória e do Mateus, que os ajudem a permanecer na casa", declarou.

O ator também comentou sobre a postura de outros participantes próximos à atriz. "Dani e Diego, que são mais próximos dela na casa, estão sendo igualmente perseguidos. Então, nada mais justo do que direcionar os votos para Edy e Raissa", disse.