Dona Lurdes é a desmascarada da semana no 'The Masked Singer Brasil'

O terceiro episódio da quinta temporada do The Masked Singer Brasil, deste domingo, 26, trouxe mais uma revelação emocionante para os fãs do reality. Sob a fantasia de Dona Lurdes estava Cacau Protásio.

Com a apresentação de Eliana, os confrontos da noite colocaram Penha, de Cheias de Charme, contra Juma, de Pantanal; Catarina e Petruchio, de O Cravo e a Rosa, contra Jesuíno, de Cordel Encantado; e Dona Lurdes, de Amor de Mãe, contra Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino.

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil, em homenagem aos 60 anos das novelas da Globo, traz mascarados inspirados em personagens icônicos das novelas da Globo se enfrentando em duelos musicais. A personagem Carminha foi desmascarada no último domingo, 19, revelando a identidade da jornalista Sandra Annenberg.