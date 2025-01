BBB 25: Quem está Na Mira do Líder? Veja as duplas que Diogo e Vilma escolheram

Os líderes Diogo Almeida e Vilma decidiram os indicados ao Na Mira do Líder nesta sexta-feira, 24. Camilla e Thamiris, Vitória Strada e Mateus e Aline e Vinícius foram escolhidos pelos líderes da semana e podem enfrentar o próximo paredão do BBB 25.

A segunda berlinda da edição será formada no domingo, 26. Diogo e Vilma, que venceram a Prova do Líder na quinta, 23, terão de indicar uma das duplas do Na Mira do Líder ao paredão.

A grande novidade da semana é o Big Fone, que tocará no sábado, 25. Quem atender estará imune, ao lado de sua dupla, mas terá de escolher outra dupla para enfrentar o paredão.