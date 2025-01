BBB 25: o que os gêmeos João Pedro e João Gabriel falaram de Anitta e do funk carioca

Parece que a playlist não agradou aos gêmeos João Pedro e João Gabriel na madrugada deste sábado, 25, durante a segunda festa do BBB 25. Após receber o show dos sertanejos Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira, a dupla não gostou de ouvir funk carioca na casa.

Quando a música De ladin, do grupo Dream Team do Passinho, começou a tocar, os gêmeos reclamaram da escolha da produção do programa. "Toda hora essas músicas! Não quer botar [sertanejo], não põe!", disse João Pedro. "Ô musicaiada brega! Nossa Senhora! Isso não é música, não, moço", continuou João Gabriel, comentando com Maike.

"Só esse povo do Rio do Janeiro que escuta isso mesmo! Mal sabem eles que o que movimenta o Brasil é o agro. Essa p**** não vira nada! O povo acha que no Rio de Janeiro tem música", afirmou João Gabriel