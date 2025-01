Planilha dos influenciadores: veja quem são os criticados pelas marcas e agências

Além dela, Carla Diaz brincou com sua avaliação, supostamente feita após uma publicidade para um supermercado online: "Ela resolveu pedir o estoque máximo de sorvete da Bacio di Latte para encher a sua geladeira, extrapolando o saldo limite combinado".

Na legenda, escreveu, em outra publicidade para uma marca de sorvetes: "Se a vida te der uma planilha, faça uma publi".

Quem também se justificou nas redes sociais foi Alvaro, cujas alegações citavam "falta de profissionalismo" e "atraso". Ele explicou que se lembrava da situação mencionada, e que atrasou ao festival em que tinha sido contratado pois quis assistir ao show de Luísa Sonza, que se apresentou no evento.

"Eu não ia perder o show da Luísa Sonza gente, sinto muito. Eu vou em festivais para trabalhar, mas também vou para curtir, sou um ser humano. Eu fui sonso mesmo", disse, com humor.

Sobre outros atrasos em entregas, comentou: "Realmente fui terrível [...] achei que ia dar conta de tudo".

Eliezer, por sua vez, recebeu comentários positivos no documento. Ele brincou com a situação no Instagram: "Me contratem".