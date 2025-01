Perfil de Jair Bolsonaro no X é invadido e roubado, segundo filho

O perfil no X (antigo Twitter) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi invadido e roubado na noite desta quinta-feira, 23, segundo Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio e filho do ex-presidente. De acordo com Carlos, já foram iniciados os procedimentos para a recuperação da conta.

Na noite desta quinta-feira, 23, o perfil do ex-presidente divulgou uma criptomoeda. A moeda digital, segundo a publicação, representava o "o orgulho, a liberdade e a força do povo brasileiro". A publicação, já excluída, exibia uma foto de Jair Bolsonaro ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.