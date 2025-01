Madrugada do 'BBB 25' é marcada por intrigas, especulações e desabafos

A madrugada desta sexta-feira, 24, foi agitada no BBB 25. Com Diogo e Vilma na liderança, surgiram novas especulações sobre o próximo Paredão, acompanhadas de conflitos entre os brothers e estratégias sendo traçadas. As tensões também dominaram os grupos femininos, com discussões e análises que mantiveram a casa.

Confira os destaques:

Especulações