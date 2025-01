Vice e ministros de Lula comemoram indicações de 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar na rede de Musk

O vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo Lula celebraram no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira, as indicações históricas do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025. A obra, dirigida por Walter Salles, foi indicada nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, escreveu em sua conta na rede de Elon Musk: "Nós vamos sorrir. Sorriam!" É assim que os brasileiros estão com as indicações de Ainda Estou Aqui e de Fernanda Torres ao Oscar. Ainda estamos aqui, sorrindo e torcendo pelo nosso cinema!

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, celebrou: "AVISA QUE É DO BRASIL! Pela primeira vez na história, um filme brasileiro é indicado na categoria principal do Oscar: Melhor Filme! E não para por aí - são três indicações históricas para o Brasil. Nossa talentosa Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, e o filme Ainda Estou Aqui concorre tanto na categoria de Melhor Filme Estrangeiro quanto na de Melhor Filme. Estamos orgulhosos da nossa arte, da nossa cultura, e já na torcida por essas estatuetas que podem marcar um novo capítulo no cinema brasileiro!"