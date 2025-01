Turma da Mônica presta homenagem a Fernanda Torres por indicação ao Oscar

Fernanda Torres é, hoje, a brasileira mais celebrada dentro e fora do País. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu trabalho em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, Fernanda Torres recebeu homenagem da Turma da Mônica criada por Mauricio de Sousa na manhã desta quinta-feira, 23.

"Nos corações dos brasileiros, Fernanda Torres já é a número 1. Agora, é hora do mundo também reconhecer essa lenda. Vai, Nanda!", diz a legenda do post no X, o antigo Twitter.

Na imagem, Fernanda Torres conversa com Mônica e Cebolinha e ele faz uma recomendação à atriz: "E quando pegar o Oscar, você diz assim: 'Nossa! É calequinha igual ao Cebolinha'". Mônica, irritada com a folga do amigo, chama a sua atenção.