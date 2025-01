Litoral de SP segue com mais de 40 praias impróprias para banho; saiba quais São

O Estado de São Paulo tem atualmente 42 praias impróprias para banho, segundo balanço atualizado pela Cetesb na tarde desta quinta-feira, 23. Em relação aos dados da semana anterior, o número sofreu mínima redução: saiu de 43 para 42.

No início do mês, o Estado chegou a ter 51 praias em más condições. Um surto de virose no Guarujá na virada do ano colocou holofotes sobre a qualidade da água dos mares paulistas. A Cetesb diz que a grande quantidade de praias com má qualidade da água neste início de ano se dá por dois fatores: as chuvas que vêm caindo na região e o maior número de turistas na primeira semana do ano, devido às festas e ao verão.

Conforme o novo boletim divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) nesta quinta-feira, 23, Praia Grande lidera, com seis praias impróprias. São Sebastião, Bertioga, Ubatuba e Ilhabela estão empatadas, cada uma com cinco praias.