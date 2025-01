Demi, Mikey, Karla e Cynthia: conheça as atrizes que concorrem ao Oscar com Fernanda Torres

Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez'

A atriz espanhola, ao lado de seus colegas de elenco, venceu a categoria de Melhor Atriz no Festival de Cannes, se tornando a primeira mulher trans a conseguir tal feito. Em uma temporada em que Emilia Pérez parece ser o filme a ser batido, Gascón surge como uma das favoritas ao prêmio.

Ela, que se tornou a primeira atriz trans a concorrer ao Oscar, pode se tornar também a primeira vencedora trans na história da premiação. O musical francês, no entanto, vem sofrendo críticas pela sua representação do México e pelo uso de inteligência artificial para afinar a voz de Gascón em alguns trechos do filme. As polêmicas podem prejudicar as chances da artista.

Cynthia Erivo por 'wicked'

Um dos nomes mais populares da Broadway nos últimos anos, Cynthia Erivo deslumbrou o público com seus vocais na versão cinematográfica de Wicked. No Globo de Ouro, no entanto, acabou sendo superada por Demi Moore.

Interpretando Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, a atriz e cantora não recebeu tantas indicações aos prêmios do circuito cinematográfico quanto as outras concorrentes, mas vem sendo bastante comentada pela imprensa especializada como uma séria postulante ao Oscar. Em 2020, ela chegou a ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz por Harriet.