'BBB 25' tem romance no ar e festa até o amanhecer

Ciumenta!

A dupla abriu o show com o hit e animou os brothers com a surpresa. O show ainda contou com clássicos do sertanejo e da música nacional.

Cooler liberado

Com o fim do show da dupla sertaneja, a produção liberou cooler de bebidas para os confinados e a festa continuou no gramado.

Novo romance?

Diogo e Aline protagonizaram momentos marcantes durante a festa. Os brothers dançaram juntos e chamaram a atenção dentro e fora do reality.