'Ainda estou aqui' disputará Oscar de Melhor Filme; Fernanda Torres indicada para Melhor Atriz

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia, nesta quinta-feira, 23, os indicados à 97ª edição do Oscar, o principal prêmio do cinema mundial. A lista completa foi revelada em uma cerimônia transmitida ao vivo com os atores Bowen Yang e Rachel Sennott. Em uma grata surpresa, Ainda Estou Aqui foi indicado ao prêmio máximo do Oscar, o de Melhor Filme. O longa de Walter Salles ainda conseguiu indicações nas categorias de Melhor Filme Internacional e de Melhor Atriz, para Fernanda Torres.