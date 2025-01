Xuxa é internada em São Paulo e passa por cirurgia no joelho

"O Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, informa que a apresentadora Xuxa Meneghel foi submetida nesta terça-feira (21) a uma artroscopia de joelho, que já estava previamente programada. O procedimento durou cerca de 20 minutos, sem intercorrências. A paciente encontra-se bem, caminhando e se alimentando normalmente".

No segundo semestre de 2025, Xuxa volta aos palcos com sua turnê A Última Nave. Para celebrar os 40 anos de carreira, a apresentadora percorrerá o Brasil com apresentações das canções que marcaram a infância de muitas pessoas.