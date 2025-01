Arleane e Marcelo falam, no 'Mais 'Você, sobre eliminação do 'BBB 25'

A primeira dupla a deixar o Big Brother Brasil 25, Arleane e Marcelo participou do Café com o Eliminado no Mais Você desta quarta-feira, 22. O casal deixou a casa com 55,95% dos votos em um Paredão triplo. Durante a conversa com Ana Maria Braga, Arleane foi questionada se o marido atrapalhou seu avanço na competição. Nas redes sociais, a manauara era mais querida que Marcelo.

"A gente se ama, mas a gente tem opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Eu acho que isso ficou muito claro no jogo. O Marcelo mostrou para que veio, mas mesmo com os pensamentos diferentes que nós tínhamos dentro da casa, nós tínhamos uma sintonia muito parecida de visões de pessoas", confirmou Arleane.

No entanto, a ex-sister avaliou que o marido pode sim ter atrapalhado seu jogo. "Realmente, como o público fala, ele pode ter me prejudicado ou não, eu poderia ter seguido mais à frente. Fica no ar. A gente não sabe como seria. Mas eu tenho certeza que a gente ia fazer muita diferença nesse jogo", afirmou.