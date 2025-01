Roupa Nova atualiza estado de saúde do baterista Serginho Herval após acidente

Serginho Herval, baterista da banda Roupa Nova, precisou passar por cirurgias na perna direita depois de um acidente doméstico. O acidente se tornou público no início do ano, quando foi necessário substituir Serginho no cruzeiro temático em comemoração aos 40 anos da banda.

Nesta terça-feira, 21, o Roupa Nova atualizou o estado de saúde do músico em um story no perfil oficial da banda no Instagram.

"Felizmente, ele está bem, já se encontra em casa em pleno processo de recuperação e, em breve, estará de volta aos palcos, pronto para retomar a agenda de shows de 2025", diz a nota.