Madrugada do 'BBB 25' tem clima de desistência, choro e tensão

Análise de jogo

Camilla continuou avaliando o desentendimento com Diogo e analisou o jogo do brother no Apê do Líder.

O choro tem que continuar

Camilla continuou chorando durante a madrugada que seguiu o Sincerão e foi consolada por Delma.

Privilégios de líder

No Apê do Líder, Aline e Vinícius aproveitam para usar a Central e ouvir a conversa dos brothers no Quarto Fantástico. A fofoca não foi suficiente e o líder decidiu tentar escutar atrás da porta.