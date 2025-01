Aline perde 50 estalecas e teme entrar no 'Tá Com Nada' do 'BBB 25'

O Tá Com Nada, no entanto, muda isso. Trata-se de uma punição que afeta toda a casa. No reality, há um contador de infrações chamado de "Vacilomêtro". Cada transgressão cometida por algum participante adiciona um valor ao contador e, quando tal valor atinge um teto determinado pela produção do programa, toda a casa perde os benefícios de alimentação do Vip e da Xepa.

No BBB 24, a casa enfrentou o Tá Com Nada duas vezes. A dinâmica foi motivo de atrito entre os participantes e foi um dos motivos que fez com que Beatriz do Brás, uma das favoritas da temporada, fosse eliminada. A participante acumulou inúmeras punições ao longo do jogo.