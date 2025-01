Selton Mello vai estrear em Hollywood com nova versão de 'Anaconda'

Após a repercussão internacional de Ainda Estou Aqui, o ator Selton Mello fará sua estreia em Hollywood em uma nova versão de Anaconda. Mello se unirá a nomes como Paul Rudd, Jack BlackThandiwe Newton, Steve Zahn e Ione Skye. O filme, que começou a ser gravado em dezembro na Austrália, é dirigido por Tom Gormican.

"Nova fase do game. Sendo feliz e me divertindo fazendo o que amo de outro jeito, em outra língua, em um outro continente", escreveu o ator no Instagram. "Tudo diferente, mas parecido. Novos colegas, Jack Black e Paul Rudd. Novas formas de me expressar, novos caminhos. Sigo atrás de coisas que me tirem certezas, expandindo para outros lugares e por dentro. Expandindo, sobretudo, por dentro", concluiu

O novo longa será uma releitura cômica da franquia de terror. O primeiro Anaconda estreou em 1997 e teve nomes como Jennifer Lopez e Owen Wilson no elenco. A trama envolverá um grupo de amigos que vão a uma floresta tropical para refazer o filme. Selton interpretará um domador brasileiro de animais.