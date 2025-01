Luiza Possi revela que passará por procedimento nas cordas vocais: 'Cinco dias em silêncio'

A apresentadora do talent show Mestres da Air Fryer, da Band, conclui o vídeo dizendo que voltará em breve. "Vamos passar por esses cinco dias de cabeça erguida, com muita felicidade e daqui a pouco, volto cantando muito mais e falando... Ai como habla essa menina!", brincou.

Luiza Possi tem dois shows agendados para fevereiro, no dia 14, no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul, e no dia 15, no Teatro Eva Wilma, em São Paulo.