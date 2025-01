Internada, Preta Gil se declara no aniversário do filho

"Sinto uma alegria imensa em poder acompanhar seu crescimento e ver esse homem lindo, generoso, inteligente e talentoso que se tornou! Saber que a gente se tem nessa terra é bom demais! Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor!", completou Preta.

O avô, Gilberto Gil, também celebrou a vida do neto postando fotos com o Francisco. "Que seu ano novo seja muito especial", escreveu Gil.